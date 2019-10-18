Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını cevapladı

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo,"(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz." diye konuştu.