Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"South China Morning Post"un haberine göre, Hong Kong'da polisin, pazar günü hükümetin maske yasağına karşı yapılması planlanan gösteriye izin vermemesi üzerine bölge genelinde binden fazla kişi yasağı protesto için taktıkları maskelerle caddeleri doldurdu.

Yasağa karşı çıkan protestoculardan bazıları, gösteriler esnasında çizgi film karakterlerinin maskelerini taktı.

Yüzlerce öğrenci, Hong Kong Üniversitesi'nde polisin protestoculara karşı orantısız güç kullanmasına karşı düzenlenen bir gösteriye katılırken, merkezde toplanan 300'den fazla maskeli protestocu da "Vatandaşlar yüzünü, Carrie Lam kalbini örtüyor" yazılı bir pankart taşıyarak Des Voeux yoluna doğru yürüyüşe geçti.

Protestocular, hükümete yönelttikleri 5 talebin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Diğer yandan, Chater Garden parkında toplanan göstericiler, geçen ay denizde cesedi bulunan 15 yaşındaki Chan Yin-lam için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bazı göstericiler, annesi kızının "intihar ettiğini" söylese de protestolara müdahale eden polisin Chan'ın ölümüyle ilgisi olduğunu iddia etti.

Emniyet güçleri ise olayla ilgili hiçbir şüpheli durum olmadığını ve Chan'in hiç gözaltına alınmadığını söylüyor.

- Pazar günkü gösterilere izin verilmedi

Polis, Hong Kong'da kitlesel gösterileri organize eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin pazar günü planlanan yürüyüş başvurusunu reddetti.

Başvuruyu reddetmesine, önceki protestolarda yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösteren polis, yürüyüş güzergahı üzerinde, daha önce şiddet eylemlerinin hedefi olan metro ve polis karakolları gibi binaların olduğunu kaydetti.

Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden oldu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

- Muhalif milletvekilleri Carrie Lam'i kürsüde konuşturmamıştı

Lam'in önceki gün parlamentoya sesleneceği oturuma, Lam'i elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce ara verilmiş, oturum daha sonra askıya alınmıştı.

Parlamentodaki konuşmasını kürsüden yapamayan Lam'in, hükümetin icraat programını anlattığı yıllık konuşması planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtılmıştı.

Lam, dün de muhalif milletvekillerinin parlamentodaki protestosu nedeniyle bir kez daha kürsüden inmek zorunda kalırken, oturum iptal edilmişti.

Protestocu milletvekilleri, Hong Kong'da hazirandan bu yana devam eden kitlesel protesto hareketinin öncülerinden Sivil İnsan Hakları Cephesi organizatörü Jimmy Sham'in önceki akşam saldırıya uğramasıyla ilgili Lam'ı suçlamıştı.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.