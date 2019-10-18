NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Stoltenberg: Anlaşmanın Suriye'de gerginliği azaltacağını düşünüyorum
18.10.2019 - 22:05 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Etiketler : nato,
657149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657149.aspx
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