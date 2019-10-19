Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın çeşitli yerlerinden Barselona’ya gelen binlerce ayrılık yanlısı Katalan düzenledikleri protesto gösterisinde kentin sokaklarını ateşe verdi. Çöp tenekeleri ve araçları ateşe veren protestocular, molotof kokteylleri, taş ve teneke kutularla polisle de çatıştı. Katalan bağımsızlık hareketi liderlerinin cezaevinde tutulmasına karşı çıktıklarını ifade eden Katalanlar hükümet binalarının önüne barikatlar kurdu, Mossos d’Esquadra olarak bilinen Katalan özerk polisinin merkezine saldırdı.

Gelen son bilgilere göre çıkan oyalarda 35 kişi yaralandı, olaylar sonucunda 58 uçuş da iptal edildi.