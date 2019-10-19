Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp’a vergi getirilmesi tasarısı halk tarafından öfkeyle karşılandı. Binlerce kişi önceki akşam sokaklara dökülerek hükûmetin vergi politikasını protesto etti. Ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük protestolardan biri olan gösteride polis ve eylemciler karşı karşıya geldi. Ülke genelinde düzenlenen protestoların yanı sıra başkent Beyrut’ta yolları kapatan eylemciler lastikleri de ateşe verdi. Beyrut’un Riyad el Sulh Meydanı’nda toplanan kalabalık, Lübnan bayraklarıyla hükûmet karşıtı sloganlar attı. Eylemcilere müdahale etmek isteyen güvenlik güçleri “dağılın” uyarısına karşı gelen eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışmada 60 polis memuru yaralandı. Göstericilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu ise iki kişi hayatını kaybetti. BEYRUT İHA