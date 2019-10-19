Petrol sızıntısının, ülkenin en ünlü turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasını kirlettiği belirtildi. Onlarca kişi sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştı. Petrol sızıntısı ülkenin dokuz eyaletinde 178 konuma yayıldı.
Dünyaca ünlü plaj petrole bulandı
19.10.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında eylül başından bu yana devam eden petrol sızıntısı, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılan plajlara kadar ulaştı.
Etiketler : petrol,haberler,
657182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657182.aspx
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