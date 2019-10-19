Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol sızıntısının, ülkenin en ünlü turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasını kirlettiği belirtildi. Onlarca kişi sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştı. Petrol sızıntısı ülkenin dokuz eyaletinde 178 konuma yayıldı.