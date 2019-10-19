Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (Cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın oğullarından biri Meksika’nın Culiacan şehrinde polis tarafından yakalanınca çatışma çıktı. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, ülkenin batı eyaleti Sinaloa’nın Culiacan şehrinde Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez’in rutin bir devriye sırasında polis tarafından yakalandığını belirtti. Durazo, daha sonra kartel üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti. Çete üyelerinin caddeleri kapattığını, araçları ateşe verdiğini ve şehirde paniğe yol açtığını ifade eden Durazo, güvenlik güçlerinin operasyonu durdurduğunu söyledi. Durazo, şehirde şiddetin önlenmesi maksadıyla Ovidio Guzman’ın serbest bırakıldığını ifade etti. Guzman ailesinin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, Ovidio Guzman’ın “hayatta ve özgür” olduğunu belirtti. Kargaşa sırasında 30’a yakın mahkûmun cezaevinden kaçtığı ifade edildi. El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman, uluslararası uyuşturucu karteli Sinaloa’nın lideri konumunda...

Kimdir?

Hapisten iki defa kaçan baron

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika’nın Sinaloa şehrinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2001 ve 2014’te Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtı. 14 Temmuz 2014’te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etmişti. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalandı ve ABD’ye iade edildi. El Chapo, ABD’nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Chicago Suç Komisyonu tarafından Al Capone’dan bu yana ilk “Bir numaralı halk düşmanı” unvanını hak ettiğine karar verilmişti.