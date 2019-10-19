Kosaçev “ABD, Ankara’nın böyle bir güvenli bölge kurma hakkını tanıdı. Kürtler ve Şam da daha fazla kayıp yaşamamak için benzerini yapacaklar gibi” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre üyeleri arasında fikir ayrılıkları olduğunu dile getiren Kosaçev “ABD Başkanı’nın oldukça önemli sorumlulukları var. Dünyaya Erdoğan’la sıkıntısı olmadığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu göstermek istiyor. Ancak Kongre buna inanmıyor ve yeni Türkiye karşıtı yaptırımlar hazırlıyor” diyerek Trump’ın sözünde duramayabileceğini belirtti.
Rus yetkili Kosaçev: Trump sözünü tutmayabilir
19.10.2019 - 05:50 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyona ara verilmesi mutabakatını olumlu bulduğunu söyledi.
Etiketler : rusya,trump,abd,
657200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657200.aspx
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