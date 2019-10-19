Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Tel Abyad’ın güneyini vuran Türk obüsleri ile gece saatlerinden itibaren sınır ötesine atış yapılmadı. Halk terör örgütü YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi. Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi 4,5 yıl sonra ilk cuma namazını kıldı. İlçede günlük hayat bütün unsurlarıyla normale dönerken, terörün izleri hızla silinmeye devam ediyor. Fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişi devam ediyor. Tel Abyad, Barış Pınarı Harekâtı’nın beşinci gününde, 13 Ekim’de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı. Aileler, kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönerken, mutlulukları gözlerinden okunuyor. İlçenin sokaklarında bisiklete binen çocuklar, restoranların, dükkânların önünde sohbet eden yetişkinler terörün izlerinin kısa sürede silineceğini gösteriyor.