Suriye'de rejim uçakları İdlib kırsalındaki Taftanaz kasabasına hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir kadın ile kocasının hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı uçakların 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.
İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
19.10.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,hava saldırısı,
657279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657279.aspx
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