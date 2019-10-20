Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sürpriz bir açıklama yaptı. Suriye’deki yabancı terörist mahkûmları ve ailelerini almamak isteyen Macron, “Bunlar Avrupa’ya gelmek istiyorsa Türkiye’ye gidecekler ve Türkiye’den Fransa’ya gelecekler. Başka yollarla Fransa’ya gelemezler” dedi. Macron’un sözlerini değerlendiren Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, bunun uluslararası hukukta yeri olmadığına dikkat çekti.

ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Gazetemize konuşan Tatlı, Türkiye’nin sadece Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge sınırlarında kalan alanlardaki yabancı terörist mahkûmlar ve ailelerinden sorumlu olacağını belirtti. Suçluların iadesiyle ilgili uluslararası sözleşmenin olduğunu dikkat çeken Tatlı, “Bununla alakalı devletlerin suçluların iadesi konusunda ikili anlaşmaları da var. Eğer İkili anlaşması yoksa o ülkeler kabul etmeyebilirler. Ancak iki ülke Dışişleri Bakanlıkları ve Adalet Bakanlıkları arasında görüşmeler yapılarak suçluların iadesi sağlanabilir” diye konuştu. Fransız DEAŞ’lıların ve ailelerinin Fransa’ya gönderileceğini belirten Tatlı, “Sonuçta bu insanlar bir suç işlemişse bu suçun yargılanması gerekiyor. Bu kişi bulunduğu yerde, bulunduğu ülkede veya vatandaşı olduğu ülkede yargılanabilir. Ama bu tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde, suçlunun bulunduğu ülke ile geri gönderileceği ülke arasındaki anlaşmaya bağlı olarak gerçekleştirilebilir” açıklamasını yaptı.

KONU BM’YE TAŞINIR

Tatlı şöyle konuştu: “Oradaki örgütler devlet olmadığı için bugüne kadar herhangi bir iade işlemi yapılmadı. Batılı ülkeler bu işlemi yapsalardı çoktan yaparlardı, böyle bir iradelerinin olmadığı ortaya çıkıyor. Uluslararası hukuk anlamında şu anda o bölgede hâkim güç Türkiye olduğu için, bunlar hangi ülkeye gönderilecekse; Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı üzerinden suçluların iadesi protokolü çerçevesinde iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. İkili anlaşma varsa ikili anlaşma, ikili anlama yoksa genel uluslararası hukuk çerçevesinde gönderilebilirler. Bazıları bu iadeleri kabul etmeyebilir. Kabul etmezlerse mesele BM’ye taşınır.”

VATANSIZLAR KALABİLİR

Batılı ülkeler tarafından DEAŞ’a katıldıkları için vatandaşlıktan çıkartılan yabancı teröristlerin iadesine de değinen Tatlı, “Vatandaşlıktan çıkartılmışlarsa iade işlemi gerçekleşmez. Vatansız oluyor. Vatansız olan bir kişiyi de üçüncü bir ülke kabul edene kadar iade edemezsiniz. Hangi ülke sınırları içindeyse o ülke o kişiyi tutmak zorunda. Yapabilecek başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.