Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki 195 DEAŞ’lının teslim alındığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün de 41 teröristin daha teslim alındığını söyledi. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında yakalanan DEAŞ’lılarla ilgili yol haritasının sorulması üzerine Bakan Soylu, bu konudaki çalışmaların daha önce de gerçekleştiğini belirtti. Soylu, “Oradaki hapishanelerden PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Ve bunların Türk olanları, kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecek ve gereği yerine getirilecek. Çocuklar kanunlarımız gereği, korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek” dedi. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayanlar için izlenecek süreci de anlatan Bakan Soylu “Bunlar Türkiye sınırları içerisinde değil, güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz ve bugün yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab’daki adli makamlara teslim edilecek. Oradaki adli makamlar da gereğini yerine getirecekler” diye konuştu. DEAŞ’le mücadele konusunda Avrupa’yı eleştiren Soylu, “Avrupa’da laf üretenler, DEAŞ’ın korkusundan, ‘Acaba yarın ne olacak’ endişesinden evlerinden çıkamamıştır. Bunu çok net biliyoruz. ‘Aman biz bir şey yapmayalım, bizim ülkemize bir şey olmasın’ korkusunu nasıl yaşadıklarını da biliyoruz. Bugün her biri kahraman kesiliyor ve Türkiye’nin yaptığı terörle mücadeleyi maalesef başka bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Bütün bunların sonucunda, bütün bu bölgenin istikrarsızlaştırılmasının sonucunda tabii ki çok büyük göç dalgaları başlıyor doğal olarak. Türkiye hem terörle hem istikrarsızlaşmanın sonucu oluşan bu göç dalgalarıyla mücadelesine aynı şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.