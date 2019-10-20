Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batısına gideceğini duyurdu.

Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Esper, Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

Esper, bu askerlerin Irak'ta DAEŞ'le mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.