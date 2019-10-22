Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Suriye’de Menbiç, Ayn el-Arab (Kobani) ve Ayn İsa’dan sonra, Haseke’den iki üssünü boşaltarak çekilmeye başladı. Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Aynel-Arab’taki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve el-Vezir Üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askerî noktalarından da çekildi. Üslerdeki ekipmanları tırlar ve askeri zırhlı araçlarla Tel Beyder Üssü’ne gönderen ABD güçleri, burada toplandıktan sonra bu üssü de boşaltarak Simelka sınır kapısından Irak’a geçti. Böylece ABD, Haseke’deki dört üssü ve iki askerî noktasını boşaltmış oldu. ABD Kuvvetlerine ait konvoy, Irak’a geçiş yaparken terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, konvoyun yolunu kesti. Terör yandaşları, ellerindeki dövizlerle ABD askerlerinin gitmemesini engellemeye çalıştı. 2017 Nisan ayında ABD askerini alkışlarla karşılayan terör yandaşları, Kamışlı’dan ayrılan konvoya bu sefer yumurta, çürük domates, patates ve taş yağdırdı. Bütün engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD konvoyu Irak’taki üs bölgelerine gitti.

İKİ YÜZ ASKER KALACAK

Öte yandan Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin doğusunda, petrol bölgelerinin Esad rejimi ve Rusya’nın eline geçmemesi için 200 civarında asker bırakmayı düşünüyor.

MENBİÇ’TE REJİME PROTESTO

Bu arada YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Esad rejimi güçlerinin de girdiği Menbiç ilçesinde esnaf, protesto için dükkânlarını açmadı. Rejim güçlerinin ve teröristlerin Menbiç’i terk etmesini isteyen esnaf, bölgenin Suriye Millî Ordusu’nun kontrolüne geçmesini istedi. Teröristlerin protestolara katılanları fişlemeye başlaması üzerine esnaf, dükkânlarını açmak zorunda kaldı.