İstihbarat birimlerine göre, teröristler muhtemel bir operasyonu bu şekilde engellemeye çalışıyor. Ayrıca rejimin desteğini de almaya çalışan teröristler bir yandan da Tel Rifat halkının bölgeden ayrılmasını engellemeye çalışıyor. Harekât endişesi ile şehirden ayrılmak isteyen sivillere, “Burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamaz” şeklinde güvence veren teröristlerin başarılı olmadığı, bunun üzerine sivillerin kaçmasını engellemek için şehrin kırsalına mayın döşediği öğrenildi. Öte yandan Suriye’den çekilmeye başlayan ABD askerleri ise PKK/YPG’nin kadın teröristlerinin kullandığı YPJ amblemi taktıkları dikkat çekti.
Üniforma ve amblem oyunu
22.10.2019 - 05:05 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rifat’ta Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı.
Etiketler : üniforma,ypg,barış pınarı harekatı,
657765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657765.aspx
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