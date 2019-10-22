Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstihbarat birimlerine göre, teröristler muhtemel bir operasyonu bu şekilde engellemeye çalışıyor. Ayrıca rejimin desteğini de almaya çalışan teröristler bir yandan da Tel Rifat halkının bölgeden ayrılmasını engellemeye çalışıyor. Harekât endişesi ile şehirden ayrılmak isteyen sivillere, “Burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamaz” şeklinde güvence veren teröristlerin başarılı olmadığı, bunun üzerine sivillerin kaçmasını engellemek için şehrin kırsalına mayın döşediği öğrenildi. Öte yandan Suriye’den çekilmeye başlayan ABD askerleri ise PKK/YPG’nin kadın teröristlerinin kullandığı YPJ amblemi taktıkları dikkat çekti.