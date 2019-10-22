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ABD ile 120 saatlik mutabakat sona erdi
ABD ile 120 saatlik mutabakat sona erdi
22.10.2019 - 22:04 |
Son Güncelleme:
22.10.2019 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Türkiye ile ABD arasında sağlanan 120 saatlik mutabakat sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Türkiye,ABD,
657954
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/657954.aspx
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