Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli bir haber kanalına verdiği özel röportaj için, Arabistan’ın başkenti Riyad'ın doğusundaki çöl bölgesinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin kuzey Suriye'den çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap verdi. Esper, "Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz. Hele ki savunma konusunda birinci dereceden zorunluluğumuz olmayan bir sınır konusunda” ifadelerini kullandı.



İddia edildiğinin aksine Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgede bulunan cezaevlerinden sadece 100 civarında DAEŞ’lı, teröristin kaçtığını söyleyen Esper, herhangi büyük bir cezaevinin yıkıldığı ve teröristlerin kaçtığı bilgisini almadıklarını doğruladı. Suriye’nin kuzeyinden ayrılan Amerikan birliklerinin ülkeye dönmeden önce geçici olarak Irak'a gitmelerini emrettiğini söyleyen Esper, ancak Başkan Donald Trump’ın, petrol sahalarını korumak için Suriye’de bazı birlikleri tutma planını henüz onaylamadığını kaydetti. Esper, “Aşamalı bir çekilme gerçekleştiriyoruz. Bilerek ve isteyerek kuzeydoğu Suriye'den çekildik. Birliklerimizi eve getirmek için Irak'ta geçici olarak yeniden konumlandıracağız. Bu devam eden bir sürecin sadece bir kısmı, ama sonunda bu birlikler eve dönecek” dedi.

Petrol sahalarını korumak ve DAEŞ'le mücadeleye devam etmek için Suriye'nin doğusunda birkaç yüz asker kalabileceğini belirten Esper, “Amacım seçeneklerimizi açık tutmak. Başkanın seçeneklerini açık tutmak istiyorum. Böylece durum değişkenlik gösterirse, Suriye’nin kuzeydoğusunda mı, yoksa diğer bölgelerde mi kalacağımız konusunda Başkan’a esnekliğe sahip olduğumuzu göstermek istiyorum” dedi.

Esper, "SDG'nin zamanında bölgeden çekilmesi için iyi niyetle çaba gösteriyoruz. Biraz daha fazla zamana ihtiyaçları varsa, verilmelidir” ifadelerini kullandı.