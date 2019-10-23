Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan NBC News televizyonu, Trump’ın Suriye’den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.

Trump’ın Suriye’den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray’a giden emekli orgeneral ve Fox News’te analist Jack Keane’nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi. İkilinin Trump’a, Suriye’deki önemli petrol yataklarının ABD ile YPG/PKK’nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların İran ile Rusya’nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi. Trump’ın bu sunumun ardından petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi.

TÜRKİYE İLE SAVAŞMAYIZ

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik. Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz. Suriye’nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan 11 bin civarındaki DEAŞ’lıdan sadece 100’den biraz fazlasının kaçtığı bilgisine sahibiz. ‘Toplu firar’ yok” dedi.