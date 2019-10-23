Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyinde “uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını” teklif eden Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel’in teklife onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini açıkladı. Brüksel’de yarın yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısında teklifi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını öne sürdü. Karrenbauer “Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dâhil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek” ifadesini kullandı.

Bakan Karrenbauer, bu teklifin Federal Meclis tarafından da kabul görmesi gerektiğini aktardı. Suriye’deki durumun Avrupa ve Almanya’nın güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Karrenbauer, ancak bugüne kadar Almanya ve Avrupa’nın durumu sadece “izleyici gibi seyrettiği’’ itirafında bulundu.