Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

338 sandalyeli Federal Parlamento’da Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti üç milletvekilliği kazandı. Parlamentoya bir de bağımsız milletvekili girdi. Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Parti’nin koalisyon hükûmeti kuracağı ileri sürülüyor. 2015 yılında “gerçek değişim” sözüyle iktidara gelen Trudeau, dört senelik iktidarı süresince çeşitli skandallarla güç kaybetti. Sosyal medyada ilk önceleri yıldızı parlayan genç lider, daha sonra kötü bir imaj çizmişti.