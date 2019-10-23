Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesi’ne göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf’ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf’ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı. 27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.