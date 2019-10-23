Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesi’ne göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf’ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf’ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı. 27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı
23.10.2019 - 22:37 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı.
Etiketler : Suudi Arabistan,Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf,
658190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658190.aspx
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