Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG/PKK terör unsurlarının Suriye sınırından çekilmemeleri hâlinde, Türk ordusunun “üzerlerinden geçeceğini” söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin son yıllarda YPG/PKK’lı unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov “Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar” diye konuştu. Peskov, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’nın sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak “Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askerî polisi çekilmek zorunda kalır. O zaman Türk ordusu onların üzerinden geçer” dedi.

ON BEŞ KONTROL NOKTASI

Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı. Türkiye’yle varılan mutabakat kapsamında Rus askerî polisinin Suriye’nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin bir haritasını yayınladı. Haritada, kontrol noktalarının Barış Pınarı Harekâtı’yla Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü. 5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekâtı’nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat’ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken diğer 10 kontrol noktası Resülayn’ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor. Haritada, Rusya ile Türkiye’nin devriye yapacağı 10 kilometre derinliğindeki bölge ile YPG unsurlarının çekileceği 32 kilometre derinliğindeki alanın siyah kesik çizgilerle belirtildiği görüldü.

ULUSLARARASI GÜCE GEREK YOK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölge oluşturulmasını gerekli görmediklerini açıkladı. Bakanlığın açıklaması, önceki gün Almanya Savunma Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını gündeme getirmesi sonrası geldi. Alman bakan, teklif bugün Brüksel’de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme getirecek.