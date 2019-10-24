Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması
24.10.2019 - 18:50 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,Suriye’deki petrol alanları,
658380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658380.aspx
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