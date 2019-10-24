Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.