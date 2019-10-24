Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı
24.10.2019 - 19:46 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,İdlib'e saldırı,
658387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658387.aspx
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