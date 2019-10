Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile anlaşıp terör örgütü PKK/YPG’yi Suriye’nin kuzeyinden kovması Batı’da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını, çarpıcı analizlerle bölgede yaşanan süreci yorumluyor.

Erdoğan düşmanlığıyla bilinen ve geçtiğimiz yıl “Diktatör” manşetini atan Fransız Le Point dergisi öfkesini bir adım öteye taşıdı. Erdoğan’ın selam verirken çekilmiş fotoğrafını kapak yapan Le Point, Cumhurbaşkanı için “Temizleyici” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron’un ve Fransız Özel Kuvvetlerinin Kürtlere (PKK’ya) destek verdiğini yazan dergi “Kürtler (PKK) Suriye’de bir tür bağımsızlık romantizmi yaşandı. Fransa, Trump’ın ihanetini önleyemedi. Sonuç, Batılılar için anıtsal bir fiyasko. Bu fiyasko, aynı zamanda Türkiye karşısında Avrupa Birliği’nin zayıflığının da bir ifadesidir. Türkiye ve Rusya artık bölgedeki oyunun ustaları” diye yazdı.

Almanya’da yayın yapan Frankfurter Rundschau, “Erdoğan ile Putin arasındaki anlaşmanın en büyük kaybedenleri Kürtler oldu” ifadelerini kulandı.

İtalyan La Stampa “ABD çekilirken Rusya yavaş yavaş onun yerini alıyor ve hem silah kartını hem de diplomasi kartını oynayarak bölgede gücünü pekiştiriyor. Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de düzenlenen görüşme bunun en belirgin örneği” satırlarına yer verdi.

Alman ARD “Suriye’nin Kuzeyindeki İhtilafın Tek Büyük Kazananı Var: Erdoğan. Şimdilerde bu bölgede, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın iradesi olmadan hiçbir şey yapılamaz. Erdoğan bu durumu Avrupa’nın pasifliğine borçlu” görüşünü dile getirdi.

İngiliz Financial Times da “Suriye savaşındaki bu son değişiklikler, Erdoğan’ın istediği her şeyi elde ederken Trump’ın da her konuda teslim olduğunu insana düşündürüyor” diye yazdı.