Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Amerika, askerlerini Suriye’nin belli bölgelerinden çekti. Ancak ülkedeki petrol kuyularının bulunduğu Deyrizor’un Esad rejimi ve Rusya’nın eline geçmemesi için 400’ü paralı 600 askerini bölgede bıraktı. Söz konusu askerler Ürdün, Suriye ve Irak sınırındaki Tenef’te tutacak ve ABD’nin göz koyduğu petrol yataklarını koruyacak.

TRUMP GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta “Suriye’deki petrol sahalarını güven altına aldık” şeklindeki açıklamasıyla ülkedeki varlık sebeplerini itiraf etti ve tabii iç savaşın niçin sekiz yıldır bitmediğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Suriye’de zengin petrol ve doğal gaz yatakları yer alıyor. Petrol sahalarının dörtte üçü Deyr-i Zor civarında bulunuyor. Bölgedeki petrolün miktarı 2,5 milyar varil. Bunun maddi karşılığı ise yaklaşık 150 milyar dolar.

GELİR PKK’NIN KASASINA GİDİYOR

Deyrizor’da yıllık 380 milyon dolar değerinde petrol çıkarılıyor. İşin vahimi bu para terör örgütünün cebine iniyor. Çünkü petrolün yüzde 95’ini YPG/PKK kontrol ediyor. Örgüt, çıkarılan petrolün büyük bir bölümünü Esad rejimi ve Irak’a satıyor. Suriye petrolü Kuzey Irak üzerinden dünyaya pazarlanıyor. ABD de YPG’ye hem hamilik yapıyor hem de silah satıyor. Deyrizor bölgesinde bulunan YPG’nin kontrol ettiği Konoko gaz tesisi de ülkenin doğalgaz üretimi yapan en büyük ve önemli tesislerinden biri. Bunun dışında terör örgütü PDY/YPG’nin kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor çevresinde 16 adet petrol ve gaz sahası yer alıyor.