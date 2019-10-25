Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, güney sınırında oluşturulmak isteyen terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, Avrupa’yı rahatsız etti. Daha önce kapılarını terör örgütü YPG/PKK’ya açan Avrupa Parlamentosu (AP), dün skandal bir karara imza attı. Fransa’nın Strazburg şehrinde toplanan AP, Türkiye’nin harekâtını kınayan karar tasarısını kabul ederek Barış Pınarı için “Bölgenin istikrarına ve güvenliğine zarar veriyor. Uluslararası hukuka aykırı” ifadelerini kullandı. AP üyeleri, Türkiye’ye yönelik ekonomik müeyyide kararları alınmasını da istedi. Tasarıda dile getirilen unsurlar, YPG/PKK’nın gündeme getirdiği taleplerle örtüşüyor.

PKK’LILAR AĞIRLANIYOR

Her sene “Orta Doğu, Kürtler ve Türkiye” başlığı altında, kırmızı bültenle aranan PKK’lıların davet edildiği sempozyumlara ev sahipliği yapan AP, aralıklarla terör örgütü yanlısı etkinliklere izin veriyor. AP’nin Strazburg’daki binasının önünde ise PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için eylem düzenliyor. Eski Türkiye Raportörü Kati Piri de “PKK, Avrupa için tehdit oluşturmuyor” diyerek AP’nin niçin terör örgütünü destekleyen kararlar aldığını ortaya koymuştu.

ANKARA: BASİRETSİZLER

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı “AP’nin Barış Pınarı Harekâtı hakkında benimsediği tutumu tamamıyla reddediyoruz. Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin harekât ile Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandırdığını belirten Dışişleri Bakanlığı “Avrupa ve NATO sınırında bölücülüğü, terör bölgesi oluşumunu, demografik değişiklik çabalarını engelleyen, düzensiz göçü önleyen, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olan Barış Pınarı Harekâtı için AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye’ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

TBMM’DEN SERT TEPKİ

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, AP’nin kararını ortak bildiriyle kınadı. Harekâtın terörü hedef aldığı belirtilen ortak bildiride, “Sözkonusu kararı yüce milletimiz adına reddediyoruz, kınıyoruz” denildi.