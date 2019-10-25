Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz, son bir haftadır Rodrigo isimli bebeğin başına gelen dehşeti konuşuyor. Ülke ve dünya ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, her bir satırı ile adeta tüyler ürpertiyor.

BBC Türkçe'den edinilen bilgiye göre, genç çift; bebeklerinin 7 Ekim'de olan doğumuna kadar düzenli olarak özel bir klinikte Doktor Artur Carvalho'nun denetiminde ultrasondan geçti.

Her seferinde bebeğin sağlık durumunda bir anormallik olmadığını söyleyen doktor, anne tarafından aktarılan kaygıların da herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağını belirtti. Doğum zamanı geldiğinde ise, kan donduran gerçekle yüzleşildi.

ÜLKE AYAĞA KALKTI, İNFİAL OLUŞTU...

Rodrigo adlı bebeğin annesinin ve babasının, 7 Ekim'deki doğuma kadar, oğullarının anormal durumunun farkına varmadıkları bildirildi.

Anne, hamileliği süresince özel bir klinikte Carvalho'nun denetiminde 3 kez ultrasondan geçti.

Doktor Carvalho'nun anne ve babaya bebeğin sağlık durumu hakkında endişe verici bir şey olmadığını söylediği, annenin daha sonra hamileliğinin 6. ayında daha detaylı bir ultrasondan geçtiği ve Carvalho'nun bebekle ilgili dile getirilen bazı kaygıları dikkate almadığı bildiriliyor.

Bebeğin burnu, gözleri ve kafatası olmadan dünyaya gelmesinin ardından, doğum uzmanı Doktor Artur Carvalho açığa alındı. Bebeğin anne ve babası, Carvalho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Portekiz Tıp Derneği Disiplin Kurulu, ihmalkarlıkla suçlanan doktorun, hakkındaki soruşturma sürerken 6 ay açığa alınmasını kararaştırdı.

Başkent Lizbon'un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Setubal'de São Bernardo Hastanesi'nde dünyaya gelen Rodrigo'nun sadece birkaç saat yaşayacağı söylenmişti.

Rodrigo buna karşın halen yaşamını sürdürüyor, tedavisi hastanede sürüyor.

Yıllardır başka anne babaların da Doktor Artur Carvalho'dan şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Portekiz medyasında bu şikayetlerle ilgili yayımlanan haberler, ülkede infiale neden oldu.

Doktor Artur Carvalho ise henüz kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.