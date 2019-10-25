Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov, Türkiye ile Rusya arasında kabul edilen mutabakat muhtırasının sahada uygulanmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mutabakat doğrultusunda somut çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Açıkçası bir gecede durum mükemmel olmayacak. Şu anda, bizim güçlerimiz ve araçlarımız, Suriye sınır muhafızları ve araçları belirtilen bölgelerde konuşlanıyor." dedi.

Peskov, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın sahada özenli bir şeklide uygulandığını ifade ederek, "İlk etapta belirli pürüzler olabileceği elbette göz ardı edilemez. Durum çok karmaşık ve bir gecede normalleşme sağlanamaz. Çok zor ve özenli bir iş yapılıyor." diye konuştu.

Mevcut aşamada terör örgütü YPG/PKK’nın temsilcileri ile temasların sürdüğünü anlatan Peskov, mutabakatın örgüt tarafından desteklendiğine yönelik açıklamalar yapıldığını anımsattı. Sözcü Peskov, "Bu görüşmeler esnasında çekilme süreci gerçekleşiyor. Yeterince özenli bir iş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK terör örgütünün Türkiye ile Rusya arasında kabul edilen mutabakatta belirlenen bölgeden çekilmemesi halinde sahada TSK ile karşı karşıya kalacağını bildiren Peskov, "Kürt unsurlar (YPG/PKK) ve silahlar bu bölgeden çekilmezse doğal olarak Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz onların arasında durmayacak. O zaman maalesef elbette Kürt unsurlar (YPG/PKK) Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacak." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısının krizin siyasi olarak çözüme kavuşturulması yönünde atılacak önemli bir adım olacağına işaret ederek, "Komitenin ilk toplantısı krizin siyasi çözümüne giden yolda önemli bir adımdır ve olumlu bir sonuçtur. Ancak kimse pembe gözlük takmıyor. Bu yol uzun ve zor olacak. Her halükarda komitenin ilk faaliyetinin gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.