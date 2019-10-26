Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harekâtın, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı yapıldığını belirten Sinirlioğlu “Terörle mücadele operasyonumuzu saldırganlık olarak gösteren yalan beyanı şiddetle kınıyorum’’ dedi. ABD’nin “Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçlerin kasten sivilleri hedef aldığı ve bu eylemlerin doğruluğu ispat edilirse ‘savaş suçu’ teşkil edebilir” açıklamalarına karşılık Sinirlioğlu şöyle konuştu: Her türlü uluslararası hukuk ihlali soruşturulmalı ve failler sorumlu tutulmalı. Tabii ki buna Amerikalı ve diğer dostlarımızın düzenlediği operasyonlar da dâhil edilmeli.

Avrupa ülkelerinin güvenli bölge konusundaki eleştirilerine de cevap veren Sinirlioğlu “Mülteci akınına karşı sınırlarını dikenli tel örgülerle kapatan ülkeler sınırlarının dışında mülteci kampı oluşturmaya istekliydiler. AB hâlâ 2016’da Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi” dedi.