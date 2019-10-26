Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper’in terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin Suriye’de devamı konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi. ABD ve ortaklarının DEAŞ’a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan birinin DEAŞ’ın önemli gelir elde ettiği Suriye’nin doğusunda petrol yatakları olduğu belirtilerek “Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye’nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ’ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir” denildi.

30 TANK GÖNDERİLECEK

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, Pentagon’un Suriye’deki petrol kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu açıkladı. Beyaz Saray’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan on senatörden biri olan Graham, brifingin ardından gazetecilere konuştu. Suriye’deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yapan Graham “Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye’nin belirli bölgelerindeki petrolün DEAŞ veya İran’ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor” dedi. Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugay gönderilecek. Trump’ın onaylaması ve söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD’nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacağı kaydedildi.