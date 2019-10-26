Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel seçim için 12 Aralık tarihini teklif edecek olan Johnson’ın parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Başbakanın erken seçim teklifi pazartesi günü Avam Kamarasında oylanacak. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, seçimi desteklemesi için öncelikle anlaşmasız Brexit tehdidinin kalkması gerektiğini ifade etti. İngiltere, 2016’daki referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı. Referandumun üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen AB ile İngiltere hükûmetinin bazı konularda anlaşamaması üzerine beklenen ayrılık henüz gerçekleşemedi.