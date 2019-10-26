Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eric Tse böylece, ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Starbucks’un kurucusu Howard Schultz’u geçerek dünyanın en zengin 550 kişisinden biri oldu. Eric’in anne ve babası, Çin ilaç devi Sino Biopharmaceutical’in İcra Kurulu’nda. Şirketten salı gecesi yapılan açıklamada, hisselerin beşte birinin bedelsiz olarak Eric Tse’ye devredildiği açıklandı. Açıklamada “Tse’nin gazeteler ve diğer kuruluşların oluşturduğu zenginler listesine kendi adıyla değil ailesi adına girmek için çaba harcayacağı” belirtildi. Tse, sosyal medya hesabından Rihanna ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.