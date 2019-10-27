Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, istihbarat uydu görüntülerinin, Fırat’ın doğusunda DEAŞ’lı teröristlerin yenilgisinden önce ve sonra ABD askerlerinin koruması altında aktif olarak Suriye petrolünün çıkarıldığını ve işlenmek üzere tankerlerle Suriye’nin dışına çıkarıldığını ortaya koyduğunu kaydetti. Bölgedeki petrol üretiminin Amerikan yaptırımlarını aşarak Batılı şirketlerin ekipmanlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Konaşenkov, petrol ihracatının ise ABD’nin kontrolündeki firmalarla sağlandığını aktardı.