Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, istihbarat uydu görüntülerinin, Fırat’ın doğusunda DEAŞ’lı teröristlerin yenilgisinden önce ve sonra ABD askerlerinin koruması altında aktif olarak Suriye petrolünün çıkarıldığını ve işlenmek üzere tankerlerle Suriye’nin dışına çıkarıldığını ortaya koyduğunu kaydetti. Bölgedeki petrol üretiminin Amerikan yaptırımlarını aşarak Batılı şirketlerin ekipmanlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Konaşenkov, petrol ihracatının ise ABD’nin kontrolündeki firmalarla sağlandığını aktardı.
Petrole sahip olma mücadelesi
27.10.2019 - 02:24 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, Suriye’deki petrol kuyularını ABD askerinin koruduğunu, çıkarılan petrolün de diğer ülkeler satıldığını uydudan görüntüledi.
Etiketler : suriye petrol,rusya petrol,rusya abd,
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