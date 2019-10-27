Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıkan Almanya, şimdi de Türkiye’nin terörden temizlediği bölgeye gözünü dikti. Türkiye’nin ABD ve Rusya ile anlaşarak güvenli bölgeyi kurmaya başlamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer “Suriye’nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturalım” teklifini ortaya attı. Krarrenbauer’in NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme getirdiği teklifin detaylarını Spiegel Online sitesinde yayımlandı.

DİĞER ÜLKELER DE GELECEK!

Almanya Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı plana göre, güvenli bölge 40 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte alanlara ayrılacak. Uluslararası bir karar alınması hâlinde bu bölgelerden birinde Almanya uluslararası gücün komutasını üstlenecek. Bunun için Almanya 2 bin 500 askerden oluşan üç güçlü muharip tabur sağlayacak. Almanya bu taburda gözcü, özel tim, zırhlı birlikler, obüsler, ağır silahlar, mayın temizleyicilerinin yer aldığı bir konuşlanma gücü sunacak. Alman Genelkurmayı hem Tornado keşif uçakları hem de Eurofighter jetleri ile bu güce hava desteği vermeye de hazır. Bu süre iki yılla sınırlandırılmak isteniyor. Daha sonra başka ülkelerin asker vermesi isteniyor.

AKAR: GELSİNLER, GÖRÜŞELİM

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Almanya’dan gelen teklif için “Gelsinler, önce teklifi tam olarak anlayalım; nedir, ne değildir. Bu teklifle birlikte sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yaptığımız çalışma ile uyumu, birleştirilmesi konusunu değerlendirebiliriz” dedi. Rusya, Alman bakanın ilk gün yaptığı açıklamaya “uluslararası güce gerek yok” karşılığını verirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Teklifi memnuniyetle karşıladık. Suriye’de mevcut durum sürdürülemez. Uluslararası toplum sürece daha fazla dâhil olmalı” demişti.

MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN DAVRANIN

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suriye meselesini bütün boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek “Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’mıza Almanya’dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. ABD ve Rusya’nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekâtın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven terör örgütünden temizlenen bölgeye yerleştirilecek. Birleşmiş Milletler verilerine göre Barış Pınarı Harekâtı bölgesine 30 bin kişi geri dönmeye başladı” dedi. Alman Dışişleri Bakanı Maas ise “Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Biz Türkiye ile diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz. Sağduyu ile adım atmalı ve Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız. DEAŞ’la mücadele sona ermiş değil. Soçi Mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli. Bir diğer konu ise Soçi’de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde kalıcı varlığı olmaması, geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi, bunu da konuştuk ve teyit ettik” dedi.