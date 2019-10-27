Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde bomba yüklü aracın tahrip edilmesi yer aldı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araç kontrollü şekilde tahrip edildi
27.10.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tel Abyad,bomba yüklü araç,patlama,
658908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658908.aspx
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