Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde bomba yüklü aracın tahrip edilmesi yer aldı.