Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeyinde bulunun Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet özel ilinin Şiahı ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmad
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
28.10.2019 - 04:12 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : çin,deprem,
658978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658978.aspx
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