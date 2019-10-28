Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes’i tehdit ettiği ses kayıtları basına sızdı. Netanyahu’nun eski özel kalem müdürü Ari Harow tarafından kaydedilen kayıtlarda, kendisine yönelik sert eleştirilerin yer aldığı makale sebebiyle Mozes’i tehdit eden Netanyahu “Beni devirirsen ben de elimdeki tüm imkânlarla senin peşinden gelirim. Bu benim hayattaki misyonum olur” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu kayıtlar, Netanyahu’ya yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği 2000 numaralı dosyada yer alıyor. Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı üç ayrı dosya bulunuyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını aralık ayında açıklayacağını duyurmuştu.