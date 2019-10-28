Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bukele “25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Çok şükür” ifadelerini kullandı. BM verilerine göre, El Salvador, 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke. 100 binde 57’lik oranla Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika’da ikinci durumda.