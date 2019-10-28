Bukele “25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Çok şükür” ifadelerini kullandı. BM verilerine göre, El Salvador, 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke. 100 binde 57’lik oranla Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika’da ikinci durumda.
Çok şükür bugün cinayet işlenmedi!
28.10.2019 - 05:47 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 05:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 25 Ekim Cuma günü ülkede hiç cinayet işlenmemesi dolayısıyla sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.
Etiketler : amerika,
658990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/658990.aspx
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