Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kompas gazetesinin haberine göre Ulusal Emniyet Sözcüsü Asep Adi Saputra, Batı Cava eyaletinin Depok, Bogor ve Bekasi bölgelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Saputra ayrıca, şüphelilerin mart ayında eyaletteki Ciremai Dağı’nda askeri eğitime tabi tutulduğunun belirlendiğini ifade etti.

Saputra, operasyonlarda kimyasal sıvı, bıçak ve ok gibi çeşitli saldırı malzemelerinin ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Eski Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun 10 Ekim'de Banten eyaletinde bıçaklı saldırıya uğramasının ardından çeşitli bölgelerdeki operasyonlarda 36 terör şüphelisi yakalanmıştı. Wiranto’ya saldırı düzenleyenlerin JAD üyesi olduğu açıklanmıştı.