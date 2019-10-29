Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nacar “Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük. Helikopterden inenlerin evin yakınında bir kişi ile görüştüğünü ve ona bölgeden uzaklaşma talimatı verdiklerini duyduk. Köyü sarsan 4 patlama hissettik. Bu patlamaların ardından görüştükleri sivile ‘Geri dönebilirsin.’ demişler. Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi” dedi.

Diğer tanık Ahmed Muhammed şunları söyledi: (İlk operasyon) Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ondan sonra helikopter sesi duymadık. Keşif uçağı geldi. 5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından 2 patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi. AA