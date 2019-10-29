Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra, Türkiye sınırına yakın Cerablus’ta örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir’e hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonrası çekilen görüntülerde petrol tankerlerinin alev aldığı görülüyor. İddialara göre DEAŞ sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir, bir petrol tankerine yapılan saldırı sonucu öldürüldü. Bu iddia YPG/ PKK’nın DEAŞ militanlarını bölgeden kaçırmak için kullandığı yöntemi de deşifre etti.

PKK’NIN YÖNTEMİ

YPG/PKK’nin içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib’e taşımak için kullandığı, ayrıca tankerlerin, petrol sevkiyat rotalarını takip ettiği öğrenildi. BBC Suriye muhabiri Riam Dalati’nin iddilarına göre ABD’nin operasyonda petrol tankerlerini hedef almasındaki sebep PKK/YPG’nin bu yöntemi uzun süredir kullanmasıydı. İddialara göre DEAŞ militanları YPG’li kaçakçılara, Suriye’nin kuzeydoğusundan İdlib’e geçmek için 2 bin-10 bin dolar arasında bir ücret ödüyor, teröristler petrol tankerlerinde, Menbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib’e getiriliyordu.

ABD’DEN 170 ARAÇLIK DESTEK

Bu arada ABD ordusu, Suriye’nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askerî lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy sevk etti. Irak’ın kuzeyinden yola çıkan ABD ordusu konvoyu, gece 00.30 sıralarında YPG/PKK işgalindeki Simelka sınır kapısından girerek, Kamışlı ilçesi üzerinden Haseke’ye, oradan da Deyrizor şehrine yöneldi. Helikopterler eşliğinde Deyrizor’a giden araçlar, ABD’nin uzun süredir Irak’tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarında askerî varlığını güçlendireceğini açıklamıştı. ABD’nin bu amaçla önceki gün Deyrizor’da askerî tahkimata başladığını, el-Ömer ve Rumeylan başta olmak üzere petrol sahalarına çok sayıda zırhlı araç sevk ettiğini ve ilin güneydoğusunda Bagoz bölgesinde askerî üs kuracağı araziyi belirlediğini duyurmuştu.

YENİ ÜS KURULUYOR

Kurulması beklenen yeni üssün konumu ise Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması sebebiyle stratejik öneme sahip. ABD, askerî tahkimatla petrol sahalarını işgalinde tutan YPG/PKK’nın da güvenliğini temin edecek.