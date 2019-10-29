Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban 5 güvenlik görevlisini esir aldı

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.