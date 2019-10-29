Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Mindanao Adası'nda bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kurtarma ekipleri ve polis tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2’den 7’ye yükseldiği belirtildi. Cotabato kentinde 7 yaşında bir çocuğun büyük bir kaya parçasının devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddetli sarsıntı nedeniyle binalarda hasar meydana geldi, elektrik direkleri devrildi ve bazı bölgelerde toprak kayması oldu. General Santos’da elektrik kesintileri yaşanırken bazı bölgelerde de okullar tatil edildi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların meydana geldiği, evlerine dönmek istemeyenlerin parklarda çadır kurduğu belirtildi.

Yetkililer, yaralıların hastanelere zamanında getirilememesinden dolayı ölü sayısının artabileceğini ifade etti.