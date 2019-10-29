ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin operasyonu sırasında ölen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Trump, “Büyük ihtimalle en tepede yer alacaktı. Şimdi o da bir ölü” dedi.
Trump: Terörist Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
29.10.2019 - 16:38 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, ölen DEAŞ lideri Bağdadi’nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trump,bağdadi,halef,
659277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/659277.aspx
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