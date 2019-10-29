Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin operasyonu sırasında ölen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Trump, “Büyük ihtimalle en tepede yer alacaktı. Şimdi o da bir ölü” dedi.