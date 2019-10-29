Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Dortmund kentinde düzenlenen Dijital Zirve'de yaptığı açılış konuşmasının ardından sahneden inerken merdiven boşluğunu fark etmemesi sonucu yere düştü. Olayın ardından Bakan Altmaier’in birkaç dakikalık baygınlık geçirdiği ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Altmaier'in yüzünde morluklar ve sıyrıklar oluştu.

Olayın ardından salon boşaltılırken Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümeti ve Şansölye Merkel adına yayınladığı mesajda, "Sevgili Peter Altmaier, Yaşadığınız kazayı duyunca şoke olduk. Federal Hükümet olarak hepimiz size yürekten acil şifalar diliyoruz ve en yakın zamanda tekrar tüm gücünüzle görevinize dönmenizi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.