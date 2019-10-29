Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harry Dunn adlı gencin ailesinin sözcüsü Radd Seiger, yaptığı açıklamada, yasal mücadelelerinin bir sonraki aşamaya geçtiğini söyledi.

Seiger, kimsenin yasaların üstünde olmadığını belirterek, "Anne Sacoolas (diplomatın eşi) hakkında, yol açtığı zarar, Trump yönetimi hakkında da görevi kötüye kullanmaları ve olayı örtbas etme girişimleri nedeniyle ABD'de dava açacağız." dedi.

ABD yönetiminin, diplomatik dokunulmazlık yasalarını "eğip bükmeye" çalıştığını savunan Seiger, Beyaz Saray'ın aile ile Sacoolas'ı aynı odada buluşturmaya çalışmasını ise "iğrenç bir numara" olarak niteledi.

Kazadan sonra kaçtı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas'ın yönetimindeki otomobil çarpışmıştı. Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğu belirtilmişti.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis, Anne Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise, kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'la konuyu görüşse de kaçan diplomatın eşi İngiltere'ye dönmemişti.

Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Trump ile görüşmüş, Trump bir çözüm sunmazken aileden yan odada bekleyen Anne Sacoolas ile konuşmalarını istemişti.

Viyana Sözleşmesi'ne göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.