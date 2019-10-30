Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demokratların ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuya ilişkin kaleme aldığı mektubunda, bu tür bir oylamanın zorunlu olmadığını ancak Trump yönetiminin, soruşturma sürecinde herhangi bir belgeyi geri çekmesini, şahitlerin ifade vermesini engellemesini ya da gönderilen ifade çağrılarını reddetmesini engellemek adına böyle bir oylama yapacaklarını vurguladı. Trump’ın, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna lideri Zelenskiy’den 2020’deki muhtemel rakiplerinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.