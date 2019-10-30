Güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anı ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetler görüntüleri paylaşılırken Vali Nasif el-Hattabi, protesto gösterilerinde kimsenin ölmediğini ileri sürdü. Vali el-Hattabi “Bazıları başka yerlerden çektikleri görüntülerin Kerbela’da olduğunu iddia ettiler. Şehrin imajını kirletmek için bir kampanya var” iddiasında bulundu. Başkent Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’nda ise gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce kişi toplandı. Ekim ayında başlayan ve Erbain törenleri için verilen aranın ardından dördüncü günündeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı. Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükûmetin Bağdat’ta süren gösterilerden dolayı aldığı sokağa çıkma yasağı kararını eleştirerek “Bağdat’ın her yerini Tahrir Meydanı’na çevirin” çağrısında bulundu.
Kerbela’da kanlı gece
30.10.2019 - 03:07 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan gösteriler, hükûmetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 30 kişi öldü, 900’e yakın kişi yaralandı.
Etiketler : kerbela,ırak kerbela,
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