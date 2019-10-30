Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anı ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetler görüntüleri paylaşılırken Vali Nasif el-Hattabi, protesto gösterilerinde kimsenin ölmediğini ileri sürdü. Vali el-Hattabi “Bazıları başka yerlerden çektikleri görüntülerin Kerbela’da olduğunu iddia ettiler. Şehrin imajını kirletmek için bir kampanya var” iddiasında bulundu. Başkent Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’nda ise gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce kişi toplandı. Ekim ayında başlayan ve Erbain törenleri için verilen aranın ardından dördüncü günündeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı. Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükûmetin Bağdat’ta süren gösterilerden dolayı aldığı sokağa çıkma yasağı kararını eleştirerek “Bağdat’ın her yerini Tahrir Meydanı’na çevirin” çağrısında bulundu.