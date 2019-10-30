Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimleriyle bir buçuk yıl süren çabaların ardından oluşturulan Suriye Anayasa Komitesi, çalışmalarına bugün başlıyor. Cenevre’de yapılacak ilk toplantıda Suriye rejimi, muhalefet ve Suriyeli STK’lardan 150 isim yer alacak. Suriye’nin siyasi geleceği, BM eski Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile rejim ve muhaliflerin ortak paydada birleştiği 12 maddelik “Suriye’de Siyasi Çözüm İlkeleri” üzerine şekillenecek. Çalışmalar planladığı şekilde giderse, ortaya çıkacak yeni anayasaya göre nihai hedef BM gözetimde ülkeyi adil ve serbest seçimlere götürmek olacak.

MISTURA’NIN 12 MADDESİ

Cenevre’deki ilk toplantıda anayasanın hazırlanma süreci masaya yatırılacak. Anayasanın kapsamı, kaç maddeden oluşacağı, yeni bir anayasa mı hazırlayacağı, yoksa 2012 yılında Esad rejiminin hazırladığı Anayasayı revize mi edeceği konusunda taraflar, BM nezaretinde müzakerelerin startını verecek. Bugünkü toplantı öncesinde muhalefetin beklentilerini Suriye Geçici Hükûmet Başkanı Abdurrahman Mustafa’ya sorduk. Suriye muhalefeti olarak yeni bir anayasanın yazılmasını hedeflediklerini belirten Mustafa, Suriye’nin tüm eski anayasalarının da (1950, 1973,2012) dikkate alınıp, yararlanılmasını gerektiğini söyledi. Mustafa “Usul kurallarında da zaten her iki tarafın onayladığı BM eski Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın 12 maddesi esas alınacak” dedi.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Buna göre, BM’nin 2254 sayılı kararı, siyasi geçiş sürecinin temeli olarak kabul ediyor. İlkeler, gelecekteki Suriye’yi mezhepçi olmayan, egemen ve toprak bütünlüğü korunmuş bir devlet olarak ön görüyor. Ayrıca, teröre ve intikam saldırılarına tolerans gösterilmemesi ile ilgili maddelere yer veriyor. Bunun yanı sıra, ulusal ve güçlü bir ordu kurulması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünün sağlanması ile ilgili maddeler de bulunuyor.

45 KİŞİLİK YAZIM KOMİSYONU

Elli kişinin muhalefet, 50 kişinin rejim ve 50 kişinin de bağımsız sivil toplum örgütlerinden seçileceğini hatırlatan Mustafa “Bu 150 kişiden 45 kişi Anayasa Yazım Komisyonunu oluşturacak. Anayasa Komisyonu aslında Suriye’nin siyasi geleceği için bir giriş. 2.254 numaralı Karar’ın uygulanmasının bir parçasıdır” ifadesini kullandı.